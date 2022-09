Moradora de Tarumã divide prêmio de R$ 600 mil do Hiper Saúde Bauru

A sorte voltou a sorrir para Tarumã.

Uma moradora da vizinha cidade dividiu o prêmio de R$ 600 mil com um bauruense no sorteio do Hiper Saúde Bauru, realizado neste domingo, dia 11 de setembro.

Cada um recebeu R$ 300 mil.

Leiliane, que mora no Residencial Dourados, em Tarumã, já viajou para Bauru na manhã desta segunda-feira, dia 12, para receber o seu prêmio e ser fotografada com o cheque simbólico da premiação.

GIRO – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’ uma outra moradora do Vale Paranapanema foi premiada.

Suellen, da vila Amélia, em Palmital, foi a contemplada na 19ª rodada e ganhou um prêmio de R$ 5 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Moradora de Tarumã dividiu o prêmio do Hiper Saúde Bauru