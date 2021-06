Moradora de Cândido Mota ganha R$ 5 mil no Hiper Saúde Bauru

Uma moradora de Cândido Mota dividiu o prêmio de R$ 10 mil no primeiro sorteio do Hiper Saúde Bauru com Lucineia Faustino, que adquiriu sua cartela em Santa Cruz do Rio Pardo.

A cândido motense Patrícia Prado Dantas, moradora do Jardim Vitória, já recebeu a importância de R$ 5 mil na manhã desta segunda-feira, em Bauru.

O sorteio aconteceu neste domingo, dia 20 de junho, e as duas ‘felizardas’ dividiram um dos quatro prêmios principais.

Teve outros dois moradores da região premiados no tradicional ‘Giro da Sorte’.

Vladimir Avelino, que mora na rua dos Crisântemos, no Parque das Acácias, em Assis, comprou sua cartela no posto de venda do ‘Avenida Max’, e foi contemplado na 13ª rodada. Ele ganhou R$ 1 mil.

Outro cândido motense foi premiado no sorteio deste domingo. Adilson Luiz Paes, morador na rua Domingos de Souza Reis, no Jardim Alvorada, também ganhou R$ 1 mil. Ele comprou sua cartela no ‘Açougue dos Amigos’.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Ganhadores dos prêmios principais do Hiper Saúde