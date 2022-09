Morador de C. Mota ganha R$ 10 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais um atrativo prêmio distribuído pelo Hiper Saúde Bauru para a região de Assis.

Neste domingo, dia 4 de setembro, o morador de Cândido Mota, Nathanael, ganhou o prêmio de R$ 10 mil no primeiro sorteio. Ele adquiriu o seu Título de Capitalização no ‘Bar do Maurinho’.

O principal prêmio deste domingo, no valor de R$ 250 mil, foi sorteado para Bauru. O ganhador foi Antônio, do Jardim Solange, que comprou sua cartela com a revendedora Lilian.

Os prêmios aos sorteados foram entregues na manhã desta segunda-feira, dia 5, na sede do Hiper Saúde, em Bauru.

R$ 600 MIL – O próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru está marcado para o domingo, dia 11 de setembro, e o principal prêmio será R$ 600 mil.

Antes, serão sorteados R$ 10 mil (1ª rodada), R$ 20 mil (2ª rodada) e R$ 30 mil (3ª terceira rodada).

No tradicional ‘Giro da Sorte’, serão 30 prêmios de R$ 5 mil, totalizando R$ 150 mil.

As cartelas já estão sendo vendidas nos tradicionais pontos de Assis e cidades da região.

O representante do Hiper Saúde Bauru no Vale do Paranapanema, Lauro Valim, lembra que “todos que compram os Títulos de Capitalização, além de concorrer a valiosos prêmios, ainda colaboram com as obras assistenciais da Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú”.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!

Prêmio de R$ 10 mil saiu para Cândido Mota