Morador de Assis comemora 102 anos

Não fosse a pandemia do novo coronavírus que o país enfrenta, o que impede aglomeração de pessoas, a casa do senhor Jorge Alves dos Santos, no Parque das Acácias, em Assis, estaria repleta de familiares e amigos para festejar seu 102º aniversário nesta segunda-feira, dia 12 de julho.

Natural de Platina, onde sempre trabalhou na roça, o senhor Jorge Alves dos Santos encontra-se completamente lúcido e desfrutando do amor e carinho dos familiares.

De acordo com o neto Diego Camargo, “Ele sempre trabalhou em roça. Na época, meu avô arrancava casca de barbatimão para curtume. Seu último emprego, antes da merecida aposentadoria, foi na Chácara Bela Vista, onde nossa família também morou por 16 anos”, conta o neto, cheio de orgulho.

Casado com a saudosa Benedita Alves dos Santos, o senhor Jorge Alves teve sete filhos, 14 netos, 15 bisnetos e quatro tataranetos.

Nesta data, sem poderem dar um abraço afetuoso, familiares e amigos aproveitam para mandar mensagens desejando muita saúde e felicidades ao senhor Jorge Alves dos Santos que é, com certeza, um dos moradores mais antigos da cidade de Assis.

Parabéns!

Jorge Alves comemora 102 anos ao lado do neto Diego Camargo