Morador da região divide prêmio de R$ 300 mil do Hiper Saúde Bauru

Mais prêmios para a região de Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

Um morador de Paraguaçu Paulista dividiu o prêmio de R$ 300 mil do quarto sorteio deste domingo, dia 7 de agosto, com uma pessoa de Cerquilho. Cada um recebeu R$ 150 mil.

O felizardo da região de Assis é o senhor Benedito (foto), que mora na vila Gamon, e comprou sua cartela com o vendedor ‘Zé Pernambuco’. Ele viajou para Bauru na manhã desta segunda-feira, dia 8, para receber o prêmio e posar para fotografia.

GIRO DA SORTE – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’ deste domingo, dia 7, foram mais dois prêmios para Assis e um para Paraguaçu Paulista.

Na terceira rodada, Ireni, que mora no Jardim Eldorado, em Assis, foi a sorteada e ganhou R$ 1 mil.

Luiz, morador da vila Tênis Clube, em Assis, foi o contemplado na 17ª rodada e também faturou R$ 1 mil.

Em Paraguaçu Paulista, Felipe, que mora no bairro Barra Funda, ganhou R$ 1 mil ao ser premiado na 26ª rodada.

MILHÃO – No próximo domingo, 14 de agosto, Dia dos Pais, o prêmio principal do Hiper Saúde Bauru será de R$ 1 milhão. Lauro Valim, representante do Hiper Saúde na região, informou que as cartelas já estão à venda nas centenas de pontos espalhados em Assis e nas cidades da região.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Boa sorte!

Benedito, de Paraguaçu, dividiu o prêmio de R$ 300 mil

Prêmio do próximo sorteio será de R$ 1 milhão