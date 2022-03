Médico do VOCEM comemora título sul-americano com seleção feminina

Dr. Sebastião acompanhando treino da seleção no Uruguai

O médico do VOCEM, Sebastião Rodrigues Júnior, embarca no Uruguai neste domingo, dia 20 de março, e deve chegar a Assis no início da semana ostentando no peito a medalha de campeão sul-americano de futebol feminino da categoria sub-17.

Convidado pela CBF, ele integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira que derrotou a Colômbia por 1 a 0 na noite deste sábado, dia 19, em Montevidéu, na decisão do título e sagrou-se campeã, invicta, da competição continental.

O JOGO – Como se previa, Colômbia e Brasil fizeram o melhor jogo da competição.

Com as duas equipes buscando o jogo, a partida foi equilibrada.

Precisando da vitória para ficar com o título continental, as colombianas tomaram mais a iniciativa e passaram a ter o controle das ações.

Apostando em manter a bola no campo de ataque e buscando a velocidade de suas atacantes, a Colômbia deu um grande susto na primeira etapa.

Aos 18 minutos, Caicedo foi lançada, passou pela marcação, invadiu a área e finalizou para grande defesa de goleira Heloísa.

Pelo lado do Brasil, as jogadas de maior perigo foram com Dudinha, que apostava na velocidade, mas parava na marcação das colombianas. Desta forma, o placar seguiu inalterado até o intervalo.

Na segunda etapa, a Colômbia manteve a postura mais ofensiva e se manteve mais próxima do gol do Brasil.

Apesar de não conseguir levar perigo para as brasileiras com chances claras de gol, as colombianas travavam o jogo das comandadas de Simone ‘Jatobá’ e dificultavam todas as ações.

Desta forma, a única chance de criar algo para o Brasil era com as jogadas de velocidade e foi assim que o gol saiu.

Aos 30 minutos, Aline Gomes conseguiu uma enfiada de bola para Rhaissa, que finalizou na saída da goleira para abrir o placar.

Após o gol, a seleção brasileira cresceu e passou a controlar o jogo.

Desta forma, a vantagem no placar se manteve até o fim do jogo e o Brasil conquistou o quarto título do Sul-Americano Sub-17 de futebol de 2022.

Rhaissa marcou o gol do título brasileiro

Imagem e informações: portal olimpíada todo dia