Mais uma idosa é vítima no golpe do ‘bilhete premiado’ em Assis

Mais uma vítima no golpe do ‘bilhete premiado’ em Assis.

Uma mulher de 70 anos de idade, moradora na vila São Cristovão, perdeu R$ 7,5 mil.

Ela foi ludibriada por um casal e uma ‘senhora’ que simulava ser moradora da zona rural, analfabeta e que ‘teria descoberto ser ganhadora de um prêmio de R$ 64 milhões na Mega Sena’.

O golpe, registrado como ‘estelionato’ na Central de Polícia Judiciária, teve início na manhã de terça-feira, dia 17, na rua Ângelo Bertoncine, quando a vítima voltava para a casa.

Inicialmente, uma mulher com aparência humilde lhe abordou, perguntando o endereço de uma fábrica de roupas.

Ao responder negativamente, um casal que estava do outro lado da rua, se aproximou e começou a participar da conversa.

Em minutos, a mulher que abordou a vítima pedindo o endereço da fábrica de roupas disse ter em seu poder uma posta do jogo da Mega Sena que ainda não tinha conferido.

Quando o homem, aparentando ser idoso, vestindo trajes sociais, se ofereceu para conferir, ela simulou resistir: “Já caí uma vez no conto do bilhete premiado e não quero ser enganada novamente”, falou.

Minutos depois, alegando ter anotado as dezenas feitas na aposta, o homem disse ter ido a uma lotérica e voltou com a ‘boa notícia’: “Seu bilhete é premiado. Aenhora ganhou R$ 64 milhões na Mega Sena”, narrou.

A mulher ‘ganhadora do prêmio’, simulou um choro, dizendo não saber o que faria com tanto dinheiro, uma vez que morava num sítio, junto com sua mãe, vivendo com uma renda mensal de apenas R$ 500,00.

Nesse momento o homem, integrante da quadrilha, ofereceu ajuda.

Pegou o telefone e fingiu entrar em contato com agência da Caixa Econômica Federal, informando conhecer a ganhadora da Mega Sena, mas que ela era analfabeta e não sabia o que deveria fazer para resgatar o prêmio.

“O gerente disse para a senhora comparecer na agência, acompanhado de suas testemunhas”, recomendou.

Disfarçando estar ‘duvidando’ da vítima, o homem se prontificou a ser uma das testemunhas, e que se ela também quisesse testemunhar, ‘deveria provar que não tem dívidas no banco’.

Para provar, ela aceitou comparecer a uma agência e sacar uma qualquer importância ‘qualquer’ em dinheiro: ‘é para o dízimo da igreja’, justificou o homem.

Nesse momento, ele exibiu um saco plástico, onde segundo ele, teria R$ 10 mil para ‘oferecer’ à ganhadora do prêmio.

A vítima, acreditando ser uma história verdadeira,aceitou ir com a acompanhante do homem até o banco e retirou R$ 2,5 mil do caixa eletrônico.

Minutos depois, foi até o caixa e retirou mais R$ 5 mil.

Juntos, eles ouviram da terceira golpista que também buscaria R$ 5 mil em dinheiro emprestado na casa do cunhado para ‘ajudar’ a vítima, sendo testemunha no banco.

Como a mulher demorava a retornar, o homem pediu à vítima que fosse até a esquina observar o que estava acontecendo.

Quando percebeu, estava sozinha, sem o dinheiro e o trio tinha fugido.

Foi aí que descobriu ter sido mais uma vítima do golpe do ‘bilhete premiado’ e acionou a Polícia Militar.

Na Central de Polícia Judiciária, ela contou ao delegado Mário Miranda de Souza, que a agência bancária tem imagens gravadas da mulher que a acompanhou.

Na rua onde ela foi aborda e conversou com os golpistas, disse que algumas residências possuem câmeras de monitoramento.

O delegado registrou a ocorrência como estelionato e remeteu para a equipe de investigadores.

Na ocorrência, a vítima descreveu os golpistas.

O homem aparentava ter uns 70 anos de idade, altura aproximada de 1m70, cabelos grisalhos, trajava camisa social azul, calça social preta e calçava sapato social.

Uma das mulheres era loura, aparentava 35 anos de idade, media cerca de 1m50.

A primeira mulher, que lhe abordou inicialmente, usava cabelos amarrados em forma de rabo de cavalo, e tem idade aproximada de 50 anos.

R$ 10 mil – Na sexta-feira da semana passada, uma senhora de 83 anos perdeu R$ 10 mil no mesmo golpe do ‘bilhete premiado’.

A vítima foi ouvida na Central de Polícia Judiciária