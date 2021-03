Mais um sepultamento com protocolo de COVID em Assis

Na manhã desta sexta-feira, dia 12 de março, o Cemitério Municipal da Saudade realiza mais um sepultamento seguindo as normas de segurança previstas no protocolo do Ministério de Saúde para os casos de vítimas da COVID-19. Foram seis sepultamentos respeitando essas medidas protocolares em Assis desde a manhã desta quinta-feira.

Nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, será sepultado o servidor público municipal da Secretaria da Cultura, Luis Fernando Donato Paulino, de 45 anos de idade, que estava internado no Hospital Regional de Assis.

Em Cândido Mota, no final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Dezolina Spagni Mathiusso, de 82 anos. O velório ocorre em Assis, na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

Também na vizinha Cândido Mota, no período da manhã, haverá o sepultamento da senhora Alenir Vilas Boas Balduíno, de 79 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!