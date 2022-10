Mais três moradores da região são premiados no Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

Moradores de Assis, Pedrinhas Paulista e Echaporã foram premiados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Logo na segunda rodada, o assisense Vladimir, que mora no Parque das Acácias, foi sorteado e ganhou R$ 1.500,00. Ele adquiriu a sua cartela do Hiper Saúde Bauru no ‘Mini Mercado Parque das Acácias’.

Na sexta rodada do ‘Giro da Sorte’, o prêmio foi destinado para Echaporã. A ganhadora foi Valquíria, que mora na Água da Formiga. Ela também ganhou R$ 1.500,00.

Na décima rodada, o prêmio de R$ 1.500,00 foi para Pedrinhas Paulista. Thiago, morador do Parque do Girassol, foi o contemplado.

O principal prêmio do sorteio realizado neste domingo, dia 23 de outubro, saiu para a cidade de Jaú. Pedro comprou seu Título de Capitalização na Banca do Dodô e ganhou R$ 300 mil.

SÓ R$ 5 – As cartelas para o próximo sorteio, do dia 30 de outubro, já estão à venda por apenas R$ 5,00. Quem adquirir o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru concorrerá ao prêmio principal de R$ 180 mil, além de três sorteios com prêmio de R$ 10 mil e mais 20 rodadas do ‘Super Giro da Sorte’ com uma premiação de R$ 1.500,00 por rodada.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú, cedendo o direito de resgate

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Prêmios do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru

Imagem: Divulgação