Mais três ‘Giros da Sorte’ para a região de Assis

Mais um final de semana com prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para Assis e região.

Foi a 25ª semana consecutiva com assisenses premiados.

No sorteio deste domingo, dia 22 de maio, nas rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 3 mil, foram sorteados: uma assisense, um palmitalense e um platinense.

De Assis, a contemplada foi Marisa, que mora na vila Ribeiro e comprou sua cartela no ‘Cirus Hot Dog’.

Paulo, que mora no bairro Albino Rainho, em Palmital, adquiriu o seu Título de Capitalização no ‘Bar Moesse’ e foi o sorteado na rodada número 26.

Da cidade de Platina, Marcos foi o premiado na rodada 29 do ‘Giro da Sorte’ e também ganhou R$ 3 mil.

No total, foram mais R$ 9 mil em prêmios para a região de Assis neste final de semana.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Veja, abaixo, os prêmios do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru, que acontecerá neste domingo, dia 29 de maio.