Mais três assisenses são premiados na semana que antecede sorteio de R$ 1 milhão

Pela décima terceira semana consecutiva tem morador de Assis premiado no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

Neste domingo, dia 15 de dezembro, a sorte sorriu para mais três assisenses e um morador da região, na cidade de Tarumã.

Eles dividiram um prêmio de R$ 5 mil. São eles:

Vicente Paulo Lemes, que mora na rua Rio Claro, na vila Progresso, comprou o seu Título de Capitalização no posto de venda ‘MM’ do Avenida Max, na avenida Dom Antônio.

Ângela Augusta Oliveira Bazzi, moradora da rua Castro Alves, no centro da cidade.

Cícero do Nascimento, que mora na rua São Vicente, na vila Marialves.

Marlene dos Santos, moradora da rua Tapajós, na vila Dourados, em Tarumã.

Esta semana, que antecede o Natal, o Hiper Saúde Bauru oferece o maior prêmio do ano: R$ 1 milhão.

O sorteio será transmitido, ao vivo, no domingo, dia 22 de dezembro, a partir das 10 horas nas TVs SBT/Jaú e Record/Bauru.

As cartelas já estão disponibilizadas nos pontos de venda em Assis e na região.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de contribuir com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú, concorre a valiosos prêmios.

Vale a pena comprar, contribuir e concorrer!

O prêmio do próximo sorteio será R$ 1 milhão