Mais sete assisenses são premiados no Hiper Saúde

Mais um final de semana com muitos prêmios distribuídos para Assis no Hiper Saúde Bauru.

No sorteio realizado neste domingo, dia 29 de agosto, sete assisenses foram premiados, sendo quatro no ‘Giro da Sorte’.

Logo no primeiro sorteio, dois assisenses dividiram com outras nove pessoas, o prêmio de R$ 10 mil.

Francisco Ferreira de Souza, que mora na vila Xavier e comprou sua cartela na WML Milk Shake e Sorveteria, e Rosana Pereira dos Santos, moradora do Jardim Eldorado, ganharam R$ 910,00 cada.

O assisense Rodrigo da Silva Nogueira, que mora na vila Santa Cecília, teve mais sorte. Ele dividiu com apenas outro ganhador o prêmio de R$ 20 mil da terceira rodada e faturou R$ 10 mil.

No Giro da Sorte, quatro assisenses receberão o prêmio de R$ 1 mil.

Eliane Berta de Oliveira, Francisco Inácio de Melo, José Davi dos Santos, do Jardim São Nicolau, e Nelson Corrêa de Oliveira, da vila Cláudia, foram os ganhadores.

Em Cândido Mota, Ailton Luiz Ferreira, do Jardim Bela Vista, também foi premiado no Giro da Sorte com R$ 1 mil.

No total, a região de Assis foi contemplada com R$ 16.820,00 somente neste final de semana.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, de Jaú.

Rodrigo Nogueira dividiu R$ 20 mil