Mais R$ 84 mil para Assis no Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com muitos prêmios sorteados para Assis no Hiper Saúde Bauru.

Neste domingo, dia 21 de junho, quatro moradores da cidade receberam, juntos, um total de R$ 84 mil.

Logo na primeira rodada do sorteio, o contemplado foi o assisense Ezequias Alves de Lima, morador da rua Ivaí, no bairro Nova Florínea. Sozinho, ele garantiu o prêmio de R$ 10 mil com a cartela do seu Certificado de Contribuição adquirida no ‘Boteco do Joca’.

O prêmio principal do sorteio do final de semana era dois veículos Fiat Toro, com sugestão de uso do prêmio no valor de R$ 180 mil. Foram cinco ganhadores, sendo um morador de Oriente, outro da cidade de Lins e um residente em Campos Novos Paulista, além de duas mulheres premiadas no município Assis.

Lays Kelly Matrindade, que mora na rua Rio Claro, na vila Progresso e Evandra Regina Marques de Souza, moradora da rua Osvaldo Júlio, no Parque das Flores. Como o prêmio será transformado em espécie e dividido entre os cinco ganhadores, cada uma das assisenses receberá a importância de R$ 36 mil.

Nas 20 rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1 mil cada, mais dois contemplados para Assis.

Claudemir Leôncio da Silva, que mora na rua Jacarezinho, no Jardim Paraná, foi um dos ganhadores. Ele adquiriu o seu Certificado de Contribuição no posto de venda “MM”, localizado no supermercado Avenida Max, na avenida Dom Antônio.

Marinei Aparecida Rocha, moradora da rua Nivaldo Neres Gusmão, na vila Nova Florínea, comprou sua cartela na Padaria Santo Antônio, na avenida Davi Passarinho, e também faturou R$ 1 mil.

“Mais um final de semana de prêmios para Assis. Isso é muito bom”, comemorou o representante do Hiper Saúde Bauru na região, Lauro Valim.

Três assisenses receberam prêmios do Hiper Saúde Bauru