Mais prêmios do Hiper Saúde Bauru para Assis

Mais um final de semana com prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

No primeiro sorteio realizado neste domingo, dia 3 de abril, a assisense Flávia foi contemplada e dividiu o prêmio de R$ 10 mil com outras três pessoas. Cada uma recebeu R$ 2,5 mil.

GIRO – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’ mais prêmios para a cidade de Assis.

Enir, que mora no Conjunto Habitacional Inocoop, ganhou R$ 1 mil na rodada de número 5. A cartela foi adquirida na ‘Mercearia do Toninho’.

Na rodada 16, Elaine, moradora do Conjunto Nossa Senhora de Fátima, no Pacaembu, foi a contemplada e também ganhou R$ 1 mil. Ela comprou seu Certificado de Participação com a revendedora Fran, no ‘Hiper Mercado Amigão’.

No total, foram distribuídos R$ 4,5 mil em prêmios para Assis só neste domingo.

MAIS DE UM MILHÃO – No sorteio do próximo domingo, dia 10, serão sorteados mais de R$ 1 milhão em prêmios pelo Hiper Saúde Bauru. As cartelas já estão à venda em toda a região.

Veja os prêmios do sorteio deste domingo: