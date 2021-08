Liberado após vistorias, Tonicão recebe Assisense e Penapolense hoje à tarde

O estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, recebe na tarde desta quinta-feira, dia 5 de agosto, o primeiro jogo oficial da temporada 2021.

A partir das 15 horas, Clube Atlético Assisense e Clube Atlético Penapolense se enfrentam na estreia do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Os dois clubes estão no Grupo 2, ao lado de VOCEM, Marília, Taquaritinga e XV de Novembro de Jaú. Das seis equipes, três avançam à segunda fase da competição estadual.

O treinador do Atlético Assisense, Mauri, deverá anunciar a equipe que estreia na competição momentos antes do confronto com a Penapolense.

Na semana passada, em jogo-treino realizado no Centro de Treinamento ‘Padre Bellini’, contra o VOCEM -interrompido na segunda etapa-, o ‘Falcão do Vale’ vencia o rival pelo placar de 3 a 2, em jogo bastante disputado.

Por conta das medidas de restrição da pandemia do novo coronavírus, não é permitida a entrada depúblico.

LIBERADO – Nesta terça-feira, dia 3 de agosto, a Secretaria Municipal de Esportes, que administra as praças esportivas da cidade, concluiu o trabalho de melhorias do estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, que será palco do Campeonato Paulista nas categorias sub-20 e sub-23.

“Hoje (terça-feira), realizamos a poda do gramado na altura exigida pela Federação Paulista para as partidas oficiais”, explicou o secretário César Nunes.

No mesmo dia, a Polícia Militar vistoriou o estádio, que só foi liberado após a retirada de vasos acoplados nos banheiros reservados às pessoas portadoras de deficiência.

“Após a liberação, só resta a marcação no gramado, o que deve ocorrer horas antes de a bola rolar”, disse Nunes, que desejou boa sorte aos dois clubes representantes da cidade na competição.

Estádio Tonicão está pronto para as disputas oficiais

Imagem: Divulgação