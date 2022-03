Lançamento de livros marcará Dia Internacional das Mulheres

Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, a FLiA -Feira Literária de Assis- promoverá o lançamento de livros de autoras do Oeste Paulista neste sábado, dia 12 de março, às 16 horas.

O evento acontecerá de modo híbrido. Presencialmente no Galpão Cultural, na Travessa Sorocabana e de forma virtual através da plataforma Google Meet.

Durante o encontro, haverá o lançamento dos livros ‘Ave Poema’, de Lívia Pellegrini e ‘Bicho Mãe’, de Talita Galindo, ambas escritoras do Oeste Paulista. Também acontecerá a leitura coletiva de alguns poemas e um diálogo entre as autoras e o público.

“Todas as pessoas são bem-vindas. Quem quiser, pode trazer poemas, pinturas, fotos e outras manifestações artísticas para expor no varal de exposição, que estará disponível no local”, convidam as organizadoras.

Para o público infantil haverá, na biblioteca comunitária do Ponto de Cultura Galpão Cultural, a FLiAzinha: Ciranda Literária, que é um espaço-ciranda de cuidado e interação com o objetivo de valorizar as dimensões lúdica, educativa e literária das crianças por meio da socialização e produção de conhecimentos.

Por conta dos riscos de transmissão da Covid-19, a organização do evento lembra que será necessário o uso de máscara e apresentar o comprovante de vacinação contra o vírus para entrar no Galpão Cultural.

A atividade é gratuita e conta com a participação da Feira Literária de Assis (FLiA), CIRCUS, do Ponto de Cultura Galpão Cultural, Instituto do Negro Zimbauê e Leia Mulheres Assis.

Serviço

Pré-FLiA

Quando: 12 de março, sábado, às 16 horas

Onde: Ponto de Cultura Galpão Cultural, Travessa Sorocabana, nº 40

Quanto: Entrada gratuita.

Lembrete: Obrigatório usar máscara e apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19

Online: Plataforma Google Meet: https://meet.google.com/prx-bsjr-hfq

Mais informações: Instagram e Facebook: @feiraliterariadeassis