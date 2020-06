Jovem de Oscar Bressane lança música católica e evangeliza através da arte

Aos 25 anos, a jovem católica Gisleine Silva tem buscado trabalhar a evangelização através da música. Participante ativa da comunidade Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Oscar Bressane, há aproximadamente um ano ela começou a compor as letras de suas músicas e essa experiência tem fortalecido sua fé.

“Há um ano, após uma grande crise de fé, entreguei minha vida completamente a Deus e pedi a Ele que colocasse a minha vida nos trilhos. Sempre senti, em meu coração, que tinha um chamado, mas não conseguia identificar qual era. Foi quando, ao ser convidada pelos irmãos do ‘Grupo Flor do Carmelo’ para um Acampamento de Pentecostes, acabei sendo presenteada com minha primeira composição. O mundo da música era e é algo novo na minha vida e, diante do presente maravilhoso que Deus me deu, comecei a fazer aulas de canto para poder compartilhar com as pessoas as composições”, conta.

Gisleine acrescenta que, mesmo com dificuldades e limitações, decidiu abraçar este chamado e evangelizar através das músicas.

Em dezembro de 2019, ela retornava de uma viagem a São Paulo, quando parou para olhar a beleza da natureza, que ficava ao redor da pista, e teve a seguinte reflexão: “Será que não é pecado tratar com tanto descaso, tudo que Deus nos deixou?”.

Antes mesmo da resposta, entendeu a mensagem: “Rapidamente, entendi que aquela inspiração poderia se tornar uma canção, mas como fazia poucos dias que tinha lançado a música ‘A Salvação Chegou’, guardei a inspiração para outra ocasião. Mas, passo um tempo, senti, fortemente, em meu coração que deveria concretizar a inspiração em uma música. Orei e Deus me presenteou com a música “Ainda é tempo”, detalha.

“Costumo dizer que esta música veio para me tornar uma pessoa melhor. Pois, a partir desta reflexão, passei a olhar a criação, o meio ambiente e os irmãos, como se fosse o próprio Deus e ferir tais coisas é pecar contra o nosso Deus. Prometi a mim mesma levar esta mensagem às pessoas. Precisamos parar de ver assuntos como sustentabilidade e amor ao próximo como um simples clichê e, urgentemente, entender que pecamos quando destruímos a criação e tratamos o irmão com indiferença. Diante do momento tão difícil que estamos vivendo, creio que esta música veio pra trazer o remédio, a solução, que é o amor. Precisamos amar, precisamos cuidar, enquanto ainda é tempo”, acrescentou.

“Gostaria de finalizar, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora e a todos os irmãos da minha paróquia, que me amaram e me resgataram. Sou fruto das orações da minha comunidade e a religião foi o que me sustentou até aqui. Não podemos desistir, não podemos desanimar. Deus tem um chamado maravilhoso para nossa vida e, mesmo diante das tempestades, Ele jamais nos abandonará. Confie e se entregue verdadeiramente a Ele”, finaliza a cantora Gisleine.

Acesse o link para ouvir a música: https://www.youtube.com/watch?v=YVJpgrtTnmg

