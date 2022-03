João Ramalho vence e avança à semifinal do Veteranos de Pedrinhas

Mais um time classificado para a fase semifinal do Campeonato Regional de Veteranos que acontece na cidade de Pedrinhas Paulista.

Na abertura da quarta rodada, realizada na manhã deste domingo, dia 13 de março, no estádio Pedro Costa Filho, em Pedrinhas, o time do João Ramalho derrotou a equipe da Maracaiense pelo placar de 2 a 0, chegou a sete pontos e assumiu a liderança isolada no Grupo A.

Auto Elétrica Dinâmica ‘Petão’, de Assis, com dois pontos, e Palmital Atlético Clube, com três pontos, terão um confronto na última rodada da primeira fase, neste domingo, para decidir quem fica com a segunda vaga do mesmo grupo.

No outro confronto da rodada realizada neste domingo, o Pedrinhas Esporte Clube -PEC- derrotou o BNH de Assis por 6 a 3 e assumiu a vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos, atrás do Vila Nova de Assis, que já está classificado.

Na próxima rodada, o CAP Júnior, de Pedrinhas, que também soma quatro pontos, joga por um simples empate contra o líder Vila Nova. Uma vitória do time de Assis classifica o PEC Júnior.

“O campeonato terá muita emoção nesta última rodada”, prevê o organizador da competição, professor Roberto Carlos Amorielli, o ‘Mé’.

RESULTADOS RODADA 13/03

Maracaiense 0 x 2 João Ramalho

Pedrinhas E. C. 6 x 3 BNH de Assis

PRÓXIMA RODADA 20/03

8h00 – Auto Elétrica Dinâmica ‘Petão’ x Palmital

10h00 – CAP Júnior x Vila Nova de Assis

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1º – João Ramalho – 07 pontos

2º – Palmital A.C. – 03 pontos

3º – A. E. Dinâmica ‘Petão’ de Assis – 02 pontos

4º – Maracaiense – 01 ponto

Grupo B

1º – Vila Nova de Assis – 06 pontos

2º – Pedrinhas E.C. – 04 pontos

3º – CAP Júnior de Pedrinhas – 04 pontos

4º – BNH – 0 ponto

João Ramalho garantiu vaga na semifinal