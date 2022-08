Interditado, GEMA passará por reforma e deve ser liberado até final do ano

Aguardada há anos, a reforma do ginásio de esportes José Nigro, o GEMA, na vila Xavier, poderá ter início nos próximos dias e ser concluída até o final do ano. Essa é a previsão da Secretaria Municipal de Esportes.

Sem acessibilidade e com problemas hidráulicos e elétricos, o ginásio está interditado pelo Ministério Público há vários para competições e até mesmo treinamentos.

Na semana passada, o Diário Oficial do Município publicou o extrato da homologação do processo de licitatório.

“O ginásio passará por reforma nos vestiários e sanitários. Também será instalado sistema de combate a incêndio, além de obras de acessibilidade”, explicou o secretário de esportes, César Nunes.

A empresa Elgel -Eletricidade e Engenharia-, com sede em Assis, foi a vencedora da licitação. O valor da obra será de R$ 365.709,86 e o prazo para execução do serviço é de 90 dias.

A empresa Elgel, vencedora do processo licitatório para reformar o ginásio de esportes da vila Xavier, é a mesma que executou as obras de cobertura parcial das arquibancadas do estádio ‘Tonicão’.

Banheiros do GEMA passarão por reforma