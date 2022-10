Inscrições para eleições no Assis Tênis Clube terminam na sexta-feira

Estão abertas as inscrições para os associados interessados em disputar as eleições para a direção do Assis Tênis Clube.

De acordo com o edital publicado nos murais internos do clube, o prazo para o registro dos grupos interessados em disputar as eleições para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal (2023-2026) e Diretoria Executiva (2023-2024) teve início no dia 10 de outubro e termina na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro.

De acordo com os estatutos sociais, o número de integrantes para compor o Conselho de Administração é de 13 membros, para o Conselho Fiscal 5 membros e e Diretoria Executiva 12 membros “sem vinculação entre os grupos concorrentes”, prevê o edital.

As eleições presenciais estão marcadas para o sábado, dia 10 de dezembro, na sede social do Assis Tênis Clube, no período das 9 às 17 horas, de forma ininterrupta.