INACREDITÁVEL – Polícia Rodoviária apreende tijolos de maconha em caixão num carro funerário

A ousadia dos traficantes parece não ter limites.

Na manhã deste domingo, dia 12 de dezembro, a Polícia Militar Rodoviária com sede em Assis apreendeu diversos tabletes de maconha escondidos numa urna funerária que estava num veículo sendo guinchado.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h30 deste domingo, na Base Operacional localizada no km 445 da rodovia Raposo Tavares, em Assis.

Os policiais abordaram um veículo guincho, transportando um veículo VW/Quantum, de uma funerária que transportava um caixão.

Em depoimento aos policiais, o condutor do guincho informou que teria sido contratado para levar o veículo de Londrina, no Paraná, para Limeira-SP

No no interior do caixão, segundo ele, estaria um cadáver, o que motivou a equipe a verificar.

Quando abriram a urna funerária, s surpresa: dezenas de tabletes de maconha.

A ocorrência está sendo registrada na Central de Polícia Judiciária de Assis e não há informações sobre a quantidade e peso da droga apreendida.

Ainda não foi informado se o delegado manterá o motorista preso.

Urna funerária com tabletes de maconha

Imagem: Polícia Rodoviária