Identificadas as vítimas do acidente na SP-333

Foram confirmados os nomes dos dois trabalhadores assisenses que morreram no acidente ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, na SP-333, rodovia Rachid Rayes, no município de Echaporã.

Eles estavam num veículo Fiat Strada, placas de Pamital, e retornavam para Assis, quando houve a colisão transversal com um micro ônibus da Prefeitura de Echaporã.

Tiago William Lopes, de 37 anos, era o condutor do veículo Fiat Strada. Ele morreu no local e o seu corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Marília.

Assim que for liberado o corpo para a empresa funerária Pax, deverá ser informado o início do velório no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

O sepultamento, inicialmente, está marcado para às 16 horas.

O jovem Matheus Carvalho Vilas Boas, de 24 anos, era o passageiro do carro e também morreu no local do acidente.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Marília e assim que for liberado para a empresa funerária Pax, deverá ser informado o início do velório no Complexo Prudenciana, de onde deverá sair o cortejo fúnebre às 15h30.

O sepultamento, inicialmente, está marcado para às 16 horas.

A empresa que eles trabalhavam está prestando toda a assistência às famílias.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!