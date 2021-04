Hospital Regional deve abrir 10 leitos de UTI nos próximos dias

A direção do Hospital Regional de Assis não confirma publicamente, mas, nos próximos dias, devem começar a funcionar mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva -UTI-, dobrando a atual capacidade de atendimento aos pacientes vítimas da COVID-19.

Pelo que o JSOL -Jornal da Segunda On Line- apurou, neste final de semana os servidores da equipe de manutenção do Hospital Regional trabalharam para adaptar um espaço no terceiro andar visando colocar os leitos em funcionamento.

Na manhã desta segunda-feira, os trabalhadores atuam na instalação de ar. “Nos disseram que é a ideia é colocar os leitos em funcionamento nesta terça-feira”, contou um funcionário, sob condição do anonimato.

O Jornal da Segunda encaminhou mensagem à Secretaria Estadual da Saúde tentando confirmar essa previsão de início de atividades da UTI, mas, até o momento, não obteve retorno.

10 leitos de UTI devem ser abertos no terceiro andar