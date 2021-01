Hospital Regional abrirá 10 leitos UTI e 20 vagas de enfermaria para COVID

Atendendo ao pedido formulado por prefeitos da região, em reunião intermediada pelo CIVAP -Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema- e diante da alta taxa de ocupação hospitalar em Marília, Assis e Paraguaçu Paulista, a Secretaria Estadual da Saúde autorizou, nesta sexta-feira, dia 15 de janeiro, a abertura imediata de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva -UTI- e 20 vagas para a enfermaria no Hospital Regional de Assis aos pacientes com COVID-19.

A informação obtida pelo Jornal da Segunda é que os leitos de Unidade de Terapia Intensiva -UTI- funcionarão no Centro Cirúrgico, enquanto o Pronto Socorro Referenciado continuará com os seis leitos para os casos considerados graves, de ‘risco vermelho’.O Governo de São Paulo também disponibilizará 20 vagas de enfermaria para pacientes com COVID, que funcionará na clínica cirúrgica.

O atendimento deve começar nos próximos dias.