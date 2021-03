Hiper Saúde distribui mais R$ 12 mil em prêmios para região de Assis

O Hiper Saúde Bauru distribuiu mais R$ 12 mil em prêmios para moradores da região de Assis no sorteio realizado neste domingo, dia 14 de março.

Dez mil reais no segundo sorteio e dois mil reais em rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Maria Lucineia de Jesus Souza, moradora da rua José Jorge Rodrigues, no Parque Universitário, adquiriu sua cartela no ponto de venda ‘Maurício e Maurício’, no Avenida Max, e foi sorteada na segunda rodada do ‘Giro da Sorte’. Ela ganhou R$ 1 mil.

Cleuza Jorge de Oliveira, que mora na rua Sebastião da Silva Leite, foi a contemplada na 12ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e também ganhou R$ 1 mil.

O segundo prêmio especial, no valor de R$ 10 mil, foi dividido entre dois moradores da região: um de Assis e outro de Cândido Mota.

Wagner Luís Marques, morador da rua Campos Novos, em Assis, e Aparecido Frazão, da rua Manoel Joaquim Maroubo, em Cândido Mota, foram os premiados e cada um receberá a quantia de R$ 5 mil.

O prêmio principal do sorteio deste domingo foi dividido entre dois felizardos.

William Fernando Alves, morador de Chavantes, e Tainara Manha, de Itapuí, dividirão o prêmio de R$ 200 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

SUSPENSO – Por conta das medidas mais restritivas anunciadas pelo Governo de São Paulo no combate à pandemia do novo coronavírus, ficou definido que o próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru só acontecerá no dia 11 de abril, quando o prêmio principal será R$ 500 mil.

Ganhadores dos prêmios especiais do Hiper Saúde Bauru