Hiper Saúde distribui mais de R$ 10 mil para a região de Assis

Mais de R$ 10 mil foram distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para moradores da região de Assis no sorteio realizado neste domingo, dia 27 de fevereiro.

Foi a 13ª semana consecutiva de prêmios sorteados para a região.

Celso Josepetti, morador da vila Santa Terezinha, em Cândido Mota, foi o contemplado no terceiro sorteio e ganhou R$ 5 mil. Ele adquiriu o seu Certificado de Participação na ‘Banca da Praça’ de Cândido Mota.

Paulo Robson Conceição dos Santos, que mora no bairro Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru na ‘Padaria União’ e foi um dos contemplados no segundo sorteio, dividindo o prêmio de R$ 5 mil com outras três pessoas. Na divisão, cada premiado receberá R$ 1.250,00.

GIRO DA SORTE – Nas 30 rodadas do tradicional ‘Giro da Sorte’ quatro moradores de Assis foram contemplados e cada um receberá R$ 1 mil.

Sílvio Lucas, que mora no bairro Nova Assis, foi sorteado na 3ª rodada. Ele adquiriu o seu Título de Participação na ‘Drogaria Nova Assis’.

Johann Strauss Júnior, morador da vila São Jorge, comprou sua cartela na ‘Mercearia Vieira’ e foi o premiado na 5ª rodada.

Ricardo Tomazoni da Cruz, que mora na região central de Assis, foi contemplado na 9ª rodada.

A última rodada do ‘Giro da Sorte’ premiou Carlos de Almeida Filho, morador do Jardim Santa Amélia.

No total, foram distribuídos R$ 10.250,00 em prêmios aos moradores da região de Assis neste final de semana.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Veja os prêmios do sorteio que acontecerá no próximo domingo, dia 6 de março.