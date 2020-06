Hiper Saúde Bauru sorteia mais R$ 12 mil para Assis

Mais um final de semana com prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para a cidade de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 28 de junho, saíram mais R$ 12 mil para assisenses.

O morador da rua Cruz e Souza, na vila Xavier, Antônio Carlos Ribeiro Homem, ganhou R$ 10 mil. Ele foi o único contemplado no segundo sorteio.

No ‘Giro da Sorte’, com rodadas de R$ 1 mil, mais dois prêmios para Assis.

Antônio Raimundo Diniz, que mora na rua Edilson Aparecido dos Santos, no Conjunto Habitacional Assis III, faturou R$ 1 mil. Ele adquiriu sua cartela premiada no ‘Bar da Curva’.

O outro premiado no ‘Giro da Sorte’, neste final de semana, foi David Roberto Pedreira, morador da rua Marco Antônio Ribeiro, no Jardim Eldorado. Ele comprou sua cartela na Papelaria Destak, na avenida Armando Sales de Oliveira, na vila Xavier, e também ganhou R$ 1 mil.

O prêmio principal do sorteio deste domingo, R$ 200 mil em dinheiro, foi dividido a dois moradores das cidades de Jaú e Igaraçu do Tietê. Cada um faturou R$ 100 mil.

Quem adquire o Certificado de Contribuição do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Parabéns aos premiados e boa sorte aos que participarão do próximo sorteio, dia 5 de julho, que terá como prêmio principal um veículo Creta e mais R$ 60 mil em dinheiro.

Prêmios do sorteio do próximo domingo, dia 5 de julho