Há um mês sem morte por COVID-19, Assis está com UTIs vazias nos últimos três dias

Uma boa notícia, mas que não permite comemorações e muito menos desrespeitar as restrições impostas pelas autoridades de saúde de isolamento e os cuidados permanentes com a higienização.

Apesar de os números serem considerados ‘ótimos’, os cuidados continuam sendo necessários para evitar a transmissão do coronavírus, principalmente após o decreto que permite a reabertura parcial de várias atividades comerciais, reduzindo o distanciamento social.

A boa notícia é que o município de Assis não registra óbito há um mês em decorrência da COVID-19. Desde o dia 12 de maio, quando um paciente da cidade morreu no Hospital das Clínicas em Marília, não houve novas mortes em Assis provocadas pelo novo vírus.

Na ocasião, a família reclamou que o paciente, um homem de 82 anos, que morava na região central da cidade, foi transferido para Marília por falta de leitos em Assis.

A situação hoje, felizmente, é totalmente oposta.

Uma informação oficial, obtida com exclusividade pelo JSOL –Jornal da Segunda On Line-, aponta que todos os leitos de UTIs nos três hospitais de Assis estão vazios há três dias. Não há registro de pacientes internados nesses dias 10, 11 e 12 de junho.

Não houve internações por COVID nos seis leitos do NAR -Núcleo de Atendimento Referenciado- do Hospital Regional de Assis, nos cinco leitos da Santa Casa de Misericórdia de Assis e ainda nos dez leitos do Hospital e Maternidade de Assis.

Pelo Hospital de Campanha, aberto no dia 26 de maio, passaram quatro pacientes, que permaneceram internados por três dias em média. Todos já receberam alta.

Nesta sexta-feira, dia 12, não havia nenhum paciente internado no hospital improvisado no ginásio da Associação Desportiva da Polícia Militar.

Hospital Regional dispõe de seis leitos de UTI para COVID-19