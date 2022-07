Grupo de teatro de Assis realiza ensaios abertos para a população

Durante o mês de julho, o grupo de teatro Bornal de Bugigangas está realizando ensaios abertos e mais Laboratório de Teatro do Oprimido gratuitos para todas as pessoas interessadas.

Tanto os ensaios, quanto o Laboratório, fazem parte das ações do projeto de Circulação da peça “Sou Mulher e não serei outra coisa”, contemplado pelo edital 02/2021 do ProAC, que tem o objetivo de apoiar projetos de Circulação de Espetáculos de Teatro.

Os ensaios abertos, acompanhados do Laboratório de Teatro do Oprimido, acontecem nas seguintes datas, locais e horários:

O ensaio aberto ao público é uma experiência de troca entre as pessoas que atuam e as que assistem. Desse modo, o trabalho realizado pelo diretor Ricardo Bagge, pela atriz Taynara Rafaela dos Santos e pelo ator Rafael Karnakis, pode ganhar novas direções.

O Laboratório de Teatro do Oprimido é um método criado na década de 1970 por Augusto Boal, que propõe um diálogo entre a plateia e o palco ao transformar o espectador que assiste a peça passivamente sentado em alguém atuante que transforma, produz, cria a ação dramática e ocupa uma posição mais ativa na cena teatral.

A peça “Sou mulher e não serei outra coisa” tem o objetivo de denunciar a violência de gênero, sensibilizar o público e promover o debate sobre o tema. É um projeto realizado pela CIRCUS com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura – Programa de Ação Cultural – 2021.

Serviço:

Ensaios abertos + Laboratório de Teatro do Oprimido

05/07: Diretório Acadêmico (D.A.) da Unesp Assis às 17h30

Endereço: Av. Dom Antônio, 2100 – Parque Universitário, Unesp Assis.

13/07: Barracão da V.O. às 19h.

Endereço: Rua Tibiriçá, 01, Vila Clementina.

19/07: Sala de oficinas do Teatro Municipal às 18h.

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 757, Centro.

27/07: Ponto de Cultura Galpão Cultural às 18h30.

Endereço: Travessa Sorocabana, 40, Centro.

A classificação indicativa é de 14 anos.

Entrada gratuita.

Mais informações: Instagram e Facebook: @cia.bornaldebugigangas

O grupo de teatro Bornal de Bugigangas existe desde 2018

Informações e imagem: Assessoria de imprensa