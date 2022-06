Goleiro Matheus garante vitória do VOCEM em Santa Cruz do Rio Pardo

Com uma defesa espetacular, no final da primeira etapa, o goleiro vocemista Matheus Pereira impediu o gol de empate da Esportiva Santacruzense. Ele espalmou pra linha de fundo um chute forte, à queima roupa e à meia altura, do centroavante Mário César.

Graças à milagrosa defesa do arqueiro mariano, ao gol relâmpago do zagueiro artilheiro Klaidher, aos dois minutos de partida, e um vacilo do lateral esquerdo Robinho, que marcou contra, aos 24 minutos, o VOCEM saiu com a vitória por 2 a 1 e os três pontos do estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo, na manhã deste domingo, dia 5 de junho.

A Esportiva havia empatado em 1 a 1, aos 12 minutos de jogo, numa indecisão da zaga mariana.

Foi o terceiro gol marcado pelo time de Santa Cruz do Rio Pardo, em sete partidas disputadas na temporada.

No empate, o meio campista Lucas se aproveitou da indefinição do zagueiros e dividiu a bola com o goleiro Matheus. Na dividida, ele levou a melhor para marcar, de fora da área, mas acabou se lesionando e foi substituído, minutos depois.

Com a vitória, o ‘Esquadrão da Fé’ chegou aos 11 pontos, reassumiu a vice-liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B e voltou à na zona de classificação para a próxima fase. A Santacruzense permanece em último, com apenas um ponto somado e somente cumprirá tabela.

O Grêmio Prudente, que derrotou Itararé na tarde de sábado por 2 a 1, em Presidente Prudente, continua líder, agora com 15 pontos, e praticamente classificado.

O Osvaldo Cruz, que ocupava a segunda posição, caiu para a terceira colocação, ao empatar com o Atlético Assisense, numa partida sem gol, no estádio Tonicão.

VOCEM e Osvaldo Cruz têm uma partida a menos, em razão do jogo não ocorrido em Assis por falta de uma ambulância UTI Móvel. O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista adiou o julgamento, que ocorreria no dia 1º, para a próxima quarta-feira, dia 8 de junho.

Agora denunciado no Artigo 203, o time de Assis corre o risco de perder os três pontos, que poderão ser atribuídos ao Osvaldo Cruz, que deve reassumir a segunda posição.

Na partida em Santa Cruz do Rio Pardo, o técnico PC não contou com o meio campista Favela, que cumpria suspensão automática por ter recebido três cartões amarelos.

O VOCEM entrou em campo com: Matheus Pereira; Capela, Eduardo, Klaidher e Rhuan; Deyvid, Erick, Nickson e Allan Mendez; Leonardo e Marinheiro. No transcorrer da partida, entraram: Gustavo Schutz, Guilherme (que sofreu uma lesão e foi substituído por Wesley), Caio e Cléberson.

O jogador Guilherme precisou ser removido pela ambulância do estádio à Unidade de Pronto Atendimento em Santa Cruz do Rio Pardo, após levar uma bolada na cabeça. “Foi só a dor da pancada mesmo, mas ele está bem e retornou com a delegação”, explicou o diretor do VOCEM, Fábio Reis.

Deyvid, Klaidher e Gustavo Schutz foram advertidos com o cartão amarelo.

CLÁSSICO – Os jogadores do VOCEM foram liberados após a partida e reiniciam os treinamentos no CT Padre Bellini nesta terça-feira, dia 7, visando a preparação para o clássico contra o Atlético Assisense, que acontecerá domingo, dia 12, e deve ser decisivo para as pretensões de classificação das duas agremiações. Quem perder, terá reduzidas as chances de avançar na competição.

INGRESSOS – A diretoria do VOCEM, mandante do clássico, planeja iniciar a venda antecipada de ingressos nesta quarta-feira em vários pontos na cidade. O valor do ingresso antecipado será R$ 10,00. Nas bilheterias, no dia do jogo, o preço será R$ 20,00.

RESULTADOS

Grêmio Prudente 2 x 1 Itararé

Assisense 0 x 0 Osvaldo Cruz

Santacruzense 1 x 2 VOCEM

PRÓXIMA RODADA

Sábado – Grêmio Prudente x Santacruzense

Domingo – VOCEM x Assisense

Domingo – Osvaldo Cruz x Itararé

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 15 pontos

*VOCEM – 11 pontos

*Osvaldo Cruz – 9 pontos

Itararé – 8 pontos

Assisense – 7 pontos

Santacruzense – 1 ponto

* Um jogo a menos

VOCEM comemora vitória no vestiário em Santa Cruz do Rio Pardo