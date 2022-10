Galpão Cultural terá uma série de atividades neste sábado, dia 22

Ocupação Cultural: O Ponto de Cultura Galpão Cultural movimenta a programação artística e cultural neste fim de semana, 22 de outubro.

O ponto de cultura Galpão Cultural de Assis será ponto de encontro de diferentes atividades artísticas e culturais neste sábado, dia 22 de outubro.

A ocupação cultural começa às 9 horas e segue até a noite com um festival de música.

“As ações compõem uma parceria entre os projetos culturais em execução no espaço, movimentando as diversas práticas nesse circuito local”, explica a organização do evento.

No período da manhã, as atividades começam às 9h30 com a Oficina Conto e Colo, uma ação do projeto ‘Galpão 15 anos’, através do Edital de Ocupação da Biblioteca Comunitária, e traz para Assis o coletivo mariliense Estúdio Nosotras e a escritora Fabrina Martinez.

A partir das 14 horas, o projeto Ponte de Leitura convida a todos para as Oficinas de Leituras, espaço de encontro contato com a literatura, história da música e audição, exercícios corporais e de escrita, conduzida pela psicóloga Livia Pelegrini e Fernando Zanetti. Os encontro são periódicos e acontecem na Biblioteca Comunitária. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo formulário https://forms.gle/oAHUW583k6JzFH8KA

Entre 16 e 19 horas acontece a Feira de Economia Solidária, importante coletivo de fomento às iniciativas de geração de trabalho e renda, em acordo com os princípios da Economia Solidária, que envolve produtoras e produtores nas áreas de culinária vegetariana e vegana, doçuras, cosméticos naturais e artesanato.

O Espaço Ciranda abre as cortinas às 17 horas para a Contação de História – Contos Africanos, com a professora Lucimeire Alves, momento de encontro para crianças, mães, pais e familiares. As atividades infanto-juvenis seguem às 18 horas com a atividade da FliAzinha Música e o Brincar, apresentada pela artista Jess.

A noite, a partir das 20 horas, a programação cultural traz para Assis a diversidade musical da região com experimentações sonoras do Pontes de Leitura. O encontro musical ocupará a Biblioteca Comunitária do Galpão, trazendo a irreverência e o jazz da banda ‘LaKomb’ de Assis, o balanço do pop atual e autoral da banda ‘Gum Pop’, de Marília e os sons experimentais da compositora ‘Jéss do Além’, de Brasilândia, na zona norte de São Paulo.

“Todas as atividades e festividades são gratuitas e incentivam o acesso à cultura viva e suas diferentes linguagens e práticas, a fim de movimentar a criação de pontos de encontros entre o público e artistas locais”, resume a organização das atividades.

O projeto Galpão 15 anos e Ponte de Leitura são uma realização do governo do estado de São Paulo, contemplado pelo Programa de Ação Cultural – ProAC.

Serviço:

Programação Ocupação Cultural

Data: Sábado, 22 de outubro

9h30 – Oficina Conto e Colo

14h – Oficinas de Leituras

16h às 19h – Feira de Economia Solidária

17h – Contação de História – Contos Africanos

18h – Música e o Brincar

20h – Experimentações sonoras do Pontes de Leitura

Todas as atividades acontecem no Ponto de Cultura Galpão Cultural localizado na travessa Sorocabada, nº 40

Entrada gratuita

Mais informações no Instagram e Facebook @galpaoculturalassissp

Acesse nossa grade de programação nas redes sociais do Galpão Cultural de Assis e dos coletivos parceiros.