Galpão Cultural abre Edital Ocupação da Biblioteca Comunitária

O Galpão Cultural, localizado na Travessa Sorocabana, no centro de Assis, abriu edital para inscrição de ações na Biblioteca Comunitária

Dando sequência às suas atividades no segundo semestre, o Galpão Cultural informa aos interessados na realização de atividades de incentivo à leitura e reconhecimento dos livros da Biblioteca Comunitária o período de inscrição das propostas no Edital de Ocupação da Biblioteca.

Serão 8 projetos contemplados, com o valor de R$1.000,00 cada um dos escolhidos.

A inscrição deve ser feita por meio do preenchimento do formulário. O link para o formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO1uwsdgbcBNbRhIBtOcrU8y0-zT2VUMLVUwOQahPL-lcTSA/viewform

PRAZOS – O período de inscrição, que teve início dia 18 de julho, segue até o dia 5 de agosto.

A divulgação dos resultados está programada para o dia 20 de agosto.

As ocupações deverão acontecer nos meses de setembro e outubro, num calendário a ser definido pela equipe de gestão do Galpão.

15 ANOS – A ocupação da biblioteca comunitária é mais uma iniciativa do projeto ‘Galpão 15 anos’, que é uma realização Governo do Estado de São Paulo e da CIRCUS, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, contemplado pelo Programa de Ação Cultural – ProAC Edital 40/2021 – de Manutenção à Espaços Culturais.

Para mais informações sobre o edital, acesse as mídias sociais do Galpão Cultural

pelo instagram @galpaoculturalassissp ou facebook/galpaoculturalassis

A BIBLIOTECA – Desde o surgimento do ‘Galpão Cultural’, em 2006, a Biblioteca Comunitária está presente e vem aumentando seu acervo, seja através de doações públicas e particulares ou através de recursos advindos de projetos, especialmente em 2009, quando a biblioteca foi selecionada no Prêmio ‘Leitura-Viva’, do Ministério da Cultura, e passou a integrar a rede de Pontos de Leitura.

No ano de 2010, a Biblioteca sediou a Escola de Cidadania, que teve a participação de 20 integrantes debatendo e refletindo sobre as práticas cidadãs na estrutura democrática do Brasil.

No edital 03/2011 da Fundação da Biblioteca Nacional, a Biblioteca Comunitária do Galpão Cultural foi contemplada no Programa de Ampliação e Atualização dos Acervos das Bibliotecas de Acesso Público. Neste mesmo ano, a Biblioteca Comunitária realizou o seu primeiro edital de ocupação e teve as seguintes iniciativas selecionadas: ‘Leitura Quadrática’, que consistia numa oficina de leitura dramática a partir de Histórias em Quadrinhos do acervo da Biblioteca (Marina Ramos da Rocha Paes); ‘Arte Engajada’, cinco encontros com a produção de zines, stencils, buttons e grafites (Jader de Oliveira Vera Cataldo); ‘Meninas e Livros’, 5 rodas de conversas de leitoras (Íris Nunes); e ‘Causos Caipiras e A Literatura de Cordel’ (Léo Ladislau).

Em 2012, por sua vez, o Ponto de Cultura Galpão Cultural promoveu o segundo edital de ocupação da Biblioteca Comunitária, com a inscrição de diversas iniciativas, sendo selecionadas as seguintes atividades culturais: ‘Como contar histórias? Vivências, trocas e experimentações’ (Livia Prado Muniz e Luíza Câmara Maretto); ‘Oficina Poética: experimentando a leitura, o corpo e a escrita’ (Lívia Pellegrini); ‘Cantinho do Conto’… (Késia dos Anjos Rosa); e ‘Cinema Literário no Galpão’ (Iris Rabelo Nunes e Pedro de Freitas Pereira Paiva), que resultou na produção do curta metragem O Enforcado (https://www.youtube.com/watch?v=oiwDzQI5w-U).

Desde 2010, até 2014, foi oferecido o ‘Curso Livre de Leitura Dramática’, com orientação do ator e pesquisador Sandro de Cássio Dutra, que fechou os cursos de cada ano com um espetáculo diferente. Entre os anos de 2015 até 2018 a Biblioteca do Galpão sediou o coletivo de escritores e poetas assisenses autodenominados ‘Escrita Assis’. Esse grupo publicou diversos folhetins de poesias chamado “No meio de Tudo” e publicaram um livro de antologia poética intitulado “Escritos do lado de cá”.

Atualmente, a Biblioteca está com atividades diversas de renovação e organização do seu acervo e o espaço está aberto de segunda e quarta, das 14h30 às 18h, e de terça, quinta e sábado, das 8h30 às 11h.

“Assim, chamamos a todes para ocuparem a Biblioteca Comunitária também!!”, convidam.