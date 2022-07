GALPÃO 15 ANOS apresenta relatório do primeiro semestre de 2022

O Galpão Cultural, através do projeto ‘Galpão 15 anos’, contemplado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, por meio do edital de fomento à espaços culturais, apresentou à comunidade um detalhado relatório das ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2022.

“O Galpão Cultural é um Ponto de Cultura que congrega diversos projetos e expressões culturais e artísticas de Assis e Região. Essas atividades são realizadas por meio dos grupos e coletivos que ocuparam, juntos, o espaço. Atualmente, a CIRCUS é um desses grupos e realiza diversos projetos, como o projeto ‘Galpão 15 anos’.

Em clima de comemoração histórica desta ocupação cultural, o ‘Galpão 15 anos’ foi contemplado pelo Edital Proac 40/2021 de fomento à espaços culturais, que traz ações de melhoramento da parte técnica do espaço, ofertando oficinas de formação cultural em Maracatu, Capoeira Angola, Tecido e práticas circenses e Teatro. Vale falar que esse projeto comemorativo também inclui a promoção de eventos culturais com shows musicais, apresentações de teatro, circo e dança.

Neste primeiro semestre de 2022 foram realizadas ações de circulação como o espetáculo ‘Licença Preu Passar’, com Tico Bonito; cinco edições da Feira de Economia Solidária de Assis; cinco reuniões do Clube de Leitura ‘Leia Mulheres Assis’, sendo um encontro com lançamento de livros de escritoras da região; oficinas temáticas com integrantes da ‘Feira de Economia Solidária’, sendo duas Oficinas de Cultivo Ecológico em Meio Urbano com ‘Casorta’; duas Oficinas de Macramê; e uma Oficina de Manipulação de Alimentos; três exibições de filmes pelo ‘Cineclube Exílio’; uma noite cultural com o grupo Angoleiros do Sertão.

Para a organização das atividades, o projeto realizou o encontro do Fórum do Galpão Cultural 2022, a fim de compartilhar as funções entre os coletivos e construir uma agenda cultural em comum.

Sobre o Galpão Cultural

O Ponto de Cultura Galpão Cultural possui uma grande estrutura física. São 563,52 m² de área construída: uma sala de cinema, um amplo salão com espaço para apresentações culturais (caixa preta e arquibancadas), camarim, biblioteca comunitária, sala de reuniões/escritório, sala verde (terraço), banheiros e uma cozinha.

Além disso, o Galpão Cultural estálocalizado na região central da cidade, na Travessa Sorocabana, tendo uma das faces voltadas para uma travessa sem saída e do outro lado a linha férrea, o que possibilita a realização de eventos ao ar livre.

O projeto segue buscando melhorar o atendimento ao público e disponibilizar aos artistas locais o acesso a equipamentos de trabalho, som e iluminação, bem como oferecer treinamento técnico para a ampliação de seu uso por meio do Estúdio Popular e da realização dos laboratórios de práticas audiovisuais.

As frentes de atuação do Galpão 15 anos

O Galpão segue suas atividades por meio de cinco frentes de atuação:

Atividades de Formação: promoção da leitura por meio de um edital local de ocupação da Biblioteca Comunitária, aulas de Capoeira Angola, Maracatu, Artesanato e de Circo – modalidade aéreos, workshops de Percussão, laboratórios de Produção Musical e Audiovisual, e em parceria com o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) será desenvolvida Oficina Terapêutica de Teatro.

Atividades de Difusão Cultural: espetáculos de teatro, apresentações de circo, apresentações musicais, festas populares, projeção de filmes com a parceria do Cineclube Exílio, leitura e debate de livros por meio do “Leia Mulheres – Assis”.

Atividades de Reflexão: a realização de um Ciclo de Ágoras com 4 eventos, para refletir e debater sobre as políticas públicas na área da cultura e o fazer artístico no interior paulista.

Atividades para o Desenvolvimento Sustentável: criar ações por meio das atividades da Sala Verde que possibilitem o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Atividades de Economia Solidária: fomentar redes de comercialização de produtos naturais e de artesanato, gerando renda e promovendo a sustentabilidade dessas(es) trabalhadoras(es) culturais. Especialmente as feiras e as cestas de produtos vinculados aos empreendimentos do FAES – Fórum Assisense de Economia Solidária e a Rede Trem Bão.

Próximas ações

Neste segundo semestre, o Projeto Galpão 15 anos seguirá com suas atividades formativas, fomento à grupos e coletivos culturais, circulação de espetáculos artísticos e muito mais. Acompanhe nossa Agenda Cultural nas redes sociais do Ponto de Cultura @galpaoculturalassissp.

Somos Cultura Viva! Viva Galpão 15 anos!”