Funcionário da Sabesp ganha HB20 no Hiper Saúde Bauru; domingo tem sorteio de R$ 500 mil

Mais um valioso prêmio para Assis do Hiper Saúde Bauru.

O segundo prêmio no sorteio realizado neste domingo, dia 2 de fevereiro, um Novo HB20, 1.0., Flex, 0 km, saiu para o funcionário da Companhia de Saneamento Básico de Assis – Sabesp- Amarildo Zocante, que mora na rua Nivaldo Neres Gusmão, na vila Prudenciana.

Na tarde desta segunda-feira, dia 3, representantes do Hiper Saúde vieram até Assis para proceder a entrega do prêmio. Familiares e amigos do ‘sortudo’ animaram a festa, que teve como cenário uma chuva fina que caiu durante todo o dia na região.

Mais dois assisenses foram premiados no Giro da Sorte deste final de semana.

Luís Antônio Albertini, que mora na rua Gonçalves Dias, faturou R$ 1 mil. Ele comprou seu título de capitalização no Bar do Ferreira.

Tereza Barbosa Moreira, moradora da rua Sebastião da Silva Leite, também foi premiada no Giro da Sorte e ganhou R$ 1 mil.

MEIO MILHÃO – Já estão à venda nos pontos espalhados pela cidade os Títulos de Capitalização do Hiper Saúde Bauru que terá sorteio no próximo domingo, dia 9 de fevereiro.

O quinto e principal prêmio é extremamente atrativo: R$ 500 mil.

Antes, haverá sorteios de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil e mais 30 ‘Giros da Sorte’, com prêmio de R$ 5 mil em dinheiro.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer a valiosos prêmios.

Quem adquire o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer na cidade de Jaú.

Amarildo Zocante faturou um novo HB 20

Familiares e amigos festejaram o prêmio do Hiper Saúde Bauru