FPF desobriga VOCEM e Assisense a disputarem as categorias de base

A Federação Paulista de Futebol encaminhou documento a todos os clubes federados -entre eles VOCEM e Clube Atlético Assisense, inscritos na disputa do Campeonato Paulista da Série B- suspendendo a obrigatoriedade de participação nas categorias de base.

De acordo com o Regulamento Geral das Competição, cada clube federado, ao participar de qualquer divisão do futebol profissional, teria que, obrigatoriamente, disputar uma categoria de base, desde sub-11 até o sub-20.

A justificativa, segundo documento assinado pela diretora de competições, Cristina Abreu, é que “a suspensão promovida visa resguardar a integridade física, a segurança e a saúde dos clubes filiados e seus membros. Com a sobrevinda da devida autorização dos órgãos governamentais e de saúde, a Federação Paulista de Futebol irá se reunir com seus filiados para discutir uma eventual retomada das competições”, finaliza o ofício, encaminhado na última sexta-feira, dia 24 de abril, a todos os clubes.

PARCERIA – Desde a decisão anunciada pela Federação Paulista de Futebol, a diretoria do VOCEM tem procurado se reunir com o treinador Carlos Alberto Seixas, que sinalizou interesse em firmar uma parceria com o ‘Esquadrão da Fé’ para administrar as categorias de base.

Os altos custos com pagamento de taxa de arbitragem, médicos e despesas de transporte e refeições durante as viagens são os maiores obstáculos.

Seixas tem interesse em dirigir a base do VOCEM