FPF confirma VOCEM e Assisense na Segundona, que começa 18 de outubro

Em Congresso Técnico realizado por videoconferência, na tarde desta quinta-feira, dia 27 de agosto, a Federação Paulista de Futebol anunciou os 35 clubes participantes do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, para atletas com até 23 anos de idade.

Entre os confirmados estão os dois times de Assis: VOCEM e Atlético Assisense.

Ficou acertado que a competição, por conta do atraso decorrente da pandemia que atingiu o país, terá jogos aos domingos e no meio de semana na primeira fase.

A primeira rodada foi confirmada para o dia 18 de outubro.

Os estádios não poderão receber público, mas todas as partidas serão transmitidas ao vivo por uma plataforma digital, disponibilizada pela Federação Paulista.

Na primeira fase, segundo a Federação Paulista, os 35 clubes serão divididos em sete chaves regionalizadas de cinco agremiações.

No grupo de VOCEM e Assisense, pelo critério da regionalização, deverão estar ainda Tupã Futebol Clube, Grêmio Prudente e Osvaldo Cruz.

Dos cinco clubes de cada chave, só dois avançam para uma série eliminatória de oitavas de finais. Outros dois melhores terceiros colocados por índice técnico, entre todos os grupos, garantirão vaga, totalizando 16 agremiações.

PROTOCOLOS – Todos os clubes participantes se comprometeram, por meio de termo assinado e enviado à FPF, a cumprirem, rigorosamente, os ‘Protocolos de Saúde’ e ‘Operação de Jogo’, que preveem, entre outras exigências, a realização semanal de exames PCR para COVID-19 em toda delegação.

A Federação Paulista irá custear testes para todos os clubes, antes do início dos treinamentos.

De acordo com os Protocolos, a primeira fase da competição necessita de cinco testes semanais por clube. Destes, a FPF custeará três testes, restando apenas dois testes a cargo dos clubes. O custeio dos testes das próximas fases será definido nos Conselhos Técnicos de cada etapa.

Por segurança sanitária, todos os jogos terão um Delegado e um Responsável pela Operação do Jogo, além de profissionais da Equipe de Apoio, cujo custo será de responsabilidade da Federação Paulista de Futebol.

Cada clube poderá inscrever 26 atletas para a competição, com a possibilidade de ter até cinco atletas amadores na súmula em cada jogo.

A Federação Paulista de Futebol irá custear o transporte dos clubes mandantes que não puderem atuar em suas sedes (caso das cidades que não estejam na fase amarela ou verde do ‘Plano São Paulo’), se assim for solicitado pelas agremiações.

Não serão cobradas as taxas de inscrições dos atletas inscritos pelos clubes.

A FPF e os clubes solicitarão ao Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo autorização para poderem iniciar os testes de Covid-19, clínicos e físicos, além das avaliações fisiológicas, no dia 8 de setembro.

Será pedida ainda a liberação para que os treinamentos possam acontecer a partir de 14 de setembro.

A Federação Paulista de Futebol reafirmou que a data indicativa para o início do Campeonato Paulista Segunda Divisão continua sendo 18 de outubro.

PARTICIPANTES: O Conselho Técnico confirmou a participação de 35 clubes, que apresentaram documentação necessária: Manthiqueira, América de Rio Preto, Amparo, Andradina, Francana, Internacional de Bebedouro, Flamengo de Guarulhos, Itararé, Guarulhos, Araçatuba, Bandeirante de Birigui, Barcelona, Brasilis, Assisense, Mogi das Cruzes, Elosport Capão Bonito, XV de Jaú, SKA Brasil, Grêmio São Carlense, Mauaense, Grêmio Prudente, Independente de Limeira, Jabaquara de Santos, Mauá, Osvaldo Cruz, Rio Branco de Americana, São José, Itapirense, Matonense, Tanabi, Tupã, União Agrícola Barbarense, União Mogi, União Suzano e VOCEM de Assis.

Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista