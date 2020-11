Fogo queima casa abandonada no centro de Assis

Um imóvel residencial abandonado, localizado em pleno centro de Assis, ficou parcialmente destruído pelas chamas de um incêndio registrado na noite desta segunda-feira, dia 2 de novembro.

A casa está situada na rua Smith Vasconcelos, atrás do Assis Plaza Shopping.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22 horas e só terminou o trabalho de rescaldo pouco antes das 24 horas, retornando ao quartel.

Não há registro de vítimas.

As causas do incêndio são desconhecidas, mas há fortes evidências que o fogo tenha se iniciado com recipientes usados pro andarilhos que frequentavam o local.

“Provavelmente, alguma lata usada para esquentar comida possa tenha sido deixada no local”, suspeita um policial que auxiliou no combate às chamas.

A Polícia Militar também esteve no local.

Telhado ficou parcialmente destruído pelo fogo