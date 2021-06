Florínea lidera a vacinação na região com 1ª dose em 57% da população

De acordo com o ‘vacinômetro’ -dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar o ritmo de imunização contra a COVID-19 no estado-, o município de Florínea é o que tem melhor desempenho em todo Vale do Paranapanema.

De acordo com os dados publicados nesta terça-feira, dia 29 de junho, Florínea já aplicou a primeira dose em 1.520 pessoas de sua população que tem uma estimativa de 2.653 habitantes.

Com 57,29% dos moradores imunizados com a primeira dose, a ‘Flor do Vale’ aparece na 18ª posição no ranking estadual dos 645 municípios paulistas.

A cidade de Cruzália também é destaque no ritmo de vacinação no interior do estado de São Paulo. Segundo o ‘vacinômetro’, a Prefeitura de Cruzália aplicou a primeira dose em 1.153 moradores de sua população com aproximadamente 2.046 habitantes.

Com 56,35% de imunizados com a primeira dose, Cruzália aparece na 22ª colocação do ranking estadual.

Até a tarde desta terça-feira, dia 29 de junho, Assis aparecia na 180ª posição do ranking estadual, tendo imunizado 44,49% de seus 105.087 habitantes. De acordo com o ‘vacinômetro’, Assis havia aplicado a primeira dose em 46.758 pessoas, sendo que 16.188 assisenses já repetiram a dose.