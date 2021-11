Fiuza e Lauro são reeleitos no VOCEM e emprestam Klaidher para time da Série A-3

Não houve surpresa nas eleições do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva do VOCEM.

O empresário Edson de Lima Fiuza foi reeleito para mais um mandato de dois anos no comando do Conselho Deliberativo, ao lado do empresário Luís Colombo, da ‘Life’, que permanece como vice-presidente.

Na Diretoria Executiva, Lauro Valim continua presidente pelos próximos dois anos, mas houve mudanças nos cargos de vice-presidente.

A partir de agora, o primeiro vice-presidente será Marlon Galeano, substituindo Luís Antônio Ferraz, o ‘Bica’.

O cargo de segundo vice-presidente de futebol será ocupado pelo ex-jogador Carlos Alberto Seixas.

O professor universitário Davi Valverde continua como secretário e o servidor público Fábio Reis permanece no cargo de tesoureiro.

CONTRATOS – Reeleitos, Edson Fiuza e Lauro Valim anunciaram, oficialmente, a renovação de contrato do técnico Paulo César ‘PC’ e confirmaram os primeiros atletas contratados para o Campeonato Paulista da Série B, em 2022.

São eles: o zagueiro Klaidher e o médio volante Favela, que tiveram vínculos renovados, e o atacante Lukaku, contratado após o término de contrato com o Atlético Assisense.

Como o calendário da Federação Paulista deve marcar o início da Série B somente para abril, a diretoria do ‘Esquadrão da Fé’ decidiu ceder alguns atletas para clubes que disputem outras competições até o mês de março.

O zagueiro Klaidher, considerado um dos principais destaques na campanha do VOCEM em 2021, foi emprestado ao São José para disputar a Série A-3. Nesse período de empréstimo, o clube de São José dos Campos arcará com o pagamento de salários do jogador,

Imagem: Ivanzinho Melo