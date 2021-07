Fisioterapeuta de Assis divide R$ 400 mil em sorteio do Hiper Saúde

Mais um valioso prêmio distribuído para Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru. Já são 20 semanas consecutivas com assisenses contemplados.

Neste domingo, dia 25 de julho, uma fisioterapeuta que mora no Parque Bambu dividiu, com outras duas pessoas, o prêmio de R$ 400 mil correspondente a uma casa no valor de R$ 200 mil e mais R$ 200 mil em espécie.

Cada sorteado já recebeu R$ 133 mil e 333 reais na manhã desta segunda-feira, em cerimônia realizada na cidade de Bauru.

A fisioterapeuta assisense Júlia Andrade Freitas Ribeiro de Souza, que mora na rua Wafic Badr Rafih, no Parque Bambu, dividiu o prêmio de R$ 400 mil com Reginaldo Pires da Silva, de Santa Cruz do Rio Pardo, e Joelma Vieira Rodrigues, de Barra Bonita.

GIRO – Nas rodadas do ‘Giro da Sorte’ foram mais R$ 12 mil distribuídos para a região de Assis no sorteio deste domingo.

Aldeni Pereita de Souza Moreira, residente na rua José Zibordi, no Conjunto Habitacional Assis IV, ganhou R$ 3 mil na 10ª rodada. A cartela premiada foi adquirida com uma revendedora no Supermercado Avenida Premiun.

José Carlos Peixoto, que mora na rua Santa Mariana, no Jardim Paraná, foi o contemplado na 17ª rodada e também ganhou R$ 3 mil.

O assisense Rogério Vandré, morador da vila Operária, na rua Osvaldo Prata, foi o ganhador da 28ª rodada e recebeu R$ 3 mil em prêmio.

Edson de Lima, morador da vila Operária, na cidade de Cândido Mota, foi contemplado na 8ª rodada do Giro da Sorte e ganhou R$ 3 mil.

No total, no sorteio deste domingo no Hiper Saúde Bauru, foram mais de R$ 145 mil distribuídos para a região de Assis.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Imagem: Divulgação