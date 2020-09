Festival ‘Vozes da Cultura’ terá Irmãs Jacó neste sábado

Uma ótima oportunidade para os interessados em conhecer um pouco mais da história da dupla sertaneja “Irmãs Jacó”.

Neste sábado, dia 5 de setembro, a partir das 20 horas, na plataforma youtube, pelo endereço youtube.com/fematv, no Festival ‘Vozes da Cultura’, as irmãs que formaram a dupla em 1980 estarão sendo entrevistas e se apresentando com suas ‘histórias e canções’.

A apresentação e as entrevistas serão feitas pelo diretor e ator de teatro Sandro Dutra.

Para cada questão endereçada à dupla, serão duas músicas relacionadas ao tema formulado.

“Assim, ao mesmo tempo em que saberemos mais sobre as artistas, conheceremos um pouco da história da música raiz. O intuito é envolver os espectadores, amantes da música caipira, de forma a identificar suas próprias vidas com o poder transformador da música”, explicou Dutra

Por conta da pandemia, o show será no ambiente escolhido pelo interessado. “Cada um em sua casa, mas em partilha”, enfatiza o diretor teatral.

A proposta prevê apresentação virtual do entrevistador em relação à dupla, com duração de 60 minutos e as músicas serão cantadas ao vivo, ao som de playback, forma usual das cantoras se apresentarem atualmente, especialmente em tempos de pandemia.

IRMÃS JACÓ: histórias e canções

A música caipira ou música raiz foi uma das primeiras manifestações culturais desenvolvida na região de Assis no início do século passado.

Naquele momento, ela era apreciada e cantada pela maioria das pessoas, enquanto duplas caipiras eram exaltadas em todo o país, tais como Tonico e Tinoco, Cascatinha e Inhana, Liu e Leo, Zico e Zeca, dentre outros.

Alguns anos mais tarde, a região lançaria suas próprias duplas, conhecidas nacionalmente, como foi o caso das Irmãs Galvão (1947) e Jacó e Jacozinho (1962).

Mesmo com o surgimento de novos estilos musicais, as canções de raiz continuaram ocupando seu espaço junto à população, seja por meio dos programas de rádio, dos festivais ou de shows ao vivo.

E até hoje existe um público apreciador da música caipira.

As Irmãs Jacó (1980), que nasceram numa família de violeiros, estão há 40 anos se divertindo e divertindo seu público com a música raiz, circulando principalmente pelo oeste paulista e norte do Paraná.

Contar a história da dupla Irmãs Jacó e apresentar algumas músicas do seu repertório é a finalidade contida neste projeto IRMÃS JACÓ: histórias e canções.

“Histórias e canções podem resgatar valores da tradição interiorana, da qual, queiramos ou não, todos fazemos parte!”, ressalta Sandro Dutra.