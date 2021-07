Feira Economia Solidária promove ‘Arraiá Julino’

A Feira da Economia Solidária, mesmo em tempos de pandemia, onde não é permitido aglomeração de pessoas, encontrou uma maneira inteligente de promover um ‘Arraiá Julino’.

Os interessados podem participar do ‘arraiá’, encomendando uma cesta de produtos da época, que serão entregues no sábado, dia 17 de julho. Haverá quitutes tradicionais, peças de artesanato, cosméticos e até correio elegante. “Monte a sua cesta e realize sua festa julina em casa”, sugerem os organizadores.

Os produtos devem ser retirados no Galpão Cultural, localizado na Travessa Sorocabana, onde haverá um esquema para entrega no próprio veículo, sem que o motorista precise descer. No entanto, se a pessoa preferir receber a cesta em casa, ela deve combinar no momento do pedido.

Os organizadores alertam que o prazo para encomenda dos produtos para a montagem da cesta termina nesta quarta-feira, dia 14 de julho. O pedido pode ser feito de maneira eletrônica pelo endereço abaixo:

www.fazafeira.com/feiraecosolassis