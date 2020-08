Federação convoca os clubes e pode anunciar início da Segunda Divisão

A Federação Paulista de Futebol convocou os dirigentes dos clubes inscritos na ‘Segunda Divisão’ para uma reunião, por videoconferência, na próxima terça-feira, dia 11, a partir das 11 horas. A expectativa dos times é que a entidade possa anunciar uma data indicativa para o início da competição.

Os dois clubes de Assis, VOCEM e Atlético Assisense, já foram convocados e devem ser representados por seus respectivos presidentes: Lauro Valim e Fábio Melo.

A esperança da maioria dos clubes inscritos é que a Federação Paulista anuncie o novo calendário para a competição, mas ambos dirigentes de Assis concordam que “a bola só deve rolar com total segurança sanitária, evitando risco aos atletas e envolvidos nas disputas”.

O Campeonato Paulista da Série ‘B’, conhecido como ‘Segundona’, deveria ter começado em abril, mas o registro dos primeiros casos de COVID-19 no país fizeram com que a entidade que controla o futebol no estado recuasse, cancelando a tabela divulgada.

No último encontro virtual dos dirigentes de clubes, realizado em junho, foi antecipado que, dificilmente, a competição receberá público nos estádios, mas todos as partidas deverão ser transmitidas por TV, em mídias alternativas, para que os torcedores possam acompanhar o desempenho de seus times em campo.

FPF marcou reunião por vídeoconferência para terça-feira