Família do motorista, vítima de tragédia em Assis há cinco anos, faz homenagem

Há cinco anos uma tragédia tirou a vida de José Misael Gomes, que tinha na época 63 anos e morava na cidade de Cândido Mota. No dia quatro de janeiro de 2017 ele estava prestando serviços em Assis durante a tarde quando houve uma forte chuva que causou estragos, alagamentos em ruas, avenidas e rodovias.

Lamentavelmente, ao passar por uma enxurrada na baixada da Avenida Otto Ribeiro, na região central de Assis, Misael teve o carro arrastado pela força da água. O carro foi parar no leito do córrego e ele não resistiu.

Mais do que a dor da perda, o luto que não se dilui e se renova a cada início de ano, restaram as lembranças de uma pessoa considerada maravilhosa e inesquecível. Um cidadão honrado, com senso de humor elevado, brincalhão, sorridente, carismático e que cativava quem estava por perto.

Para essas boas recordações continuarem vivas, a filha Fernanda Gomes redigiu uma homenagem ao pai no dia em que o falecimento completou cinco anos.

“Essa é uma carta pública à memória de um homem inesquecível e extraordinário: José Misael Gomes. Cinco anos se passaram, mas ainda hoje, te sentimos como nessa foto: vivo!

Atualmente, a dor que lacerava nossos corações se transformou em saudades e a certeza que fomos privilegiadas por termos convivido com alguém tão especial.

Sentimos muito que sua posteridade não poderá compartilhar os dias contigo, mas, sem dúvidas, eles receberão um pouco de você por meio de cada um de nós, que tivemos o privilégio de vivenciar o seu amor e caráter.

Ver as promessas do Eterno se cumprindo em nossas vidas nos motiva a continuar e não deixar seu legado morrer.

Seremos amor, seremos justiça e seremos um pedaço do seu legado por onde passarmos. Você existe em nós!

A você que dedicou seu tempo a ler estas linhas, aconselho:

“ […] Segura teu filho no colo

Sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui

Que a vida é trem-bala, parceiro

E a gente é só passageiro prestes a partir […]”

Com carinho e amor”

Família Gomes

Redação: Mário Nunes

Foto: Arquivo da Família