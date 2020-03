explica, professor Thiago!

O JSOL – Jornal da Segunda On Line – publica, a partir deste sábado, dia 28 de março, artigos do ex-vereador e professor de Geografia, Thiago Hernandes de Lima.

O título do artigo de estreia é:

Acorda Brasil, ainda há tempo!

“O mundo está perplexo, quase paralisado frente um inimigo invisível e pouco inimaginável de nos atacar.

Falo do Covid19.

Cientistas e vários órgãos de pesquisa, há tempos, anunciam a chegada de pandemias.

Seja pelo desiquilíbrio ecológico, seja pelo aumento populacional ou seja pelo movimento do universo, uma coisa é certa: aqueles que têm o poder nas mãos se fizeram surdos, indiferentes aos prognósticos amplamente difundidos pela academia.

Em meio ao cenário caótico, encontramos um país, chamado Brasil, que há muitos anos, ou, até mesmo desde a sua constituição, encontra-se profundamente dividido.

Esta divisão manifesta-se em diferentes formas, tais como a social, a econômica e mais recentemente a política.

Ante a este cenário de profundas divisões, quero aqui destacar também a limitada infraestrutura pública e privada voltada ao atendimento de demandas em massa decorrentes de calamidades como esta que estamos enfrentando.

Há semanas, os órgãos e poderes –em todas as esferas- que travam batalha, muitas vezes de forma desencontrada e desalinhada, contra os efeitos dessa pandemia têm destacado a necessidade do isolamento social, o uso do álcool, o aprender a lavar as mãos, anunciado algumas medidas de cunho econômico e por aí vai.

Porém, tristemente, pouco se tem falado e/ou agido em prol de uma grande parcela da população que, além de moradia precária, não tem acesso aos serviços básicos de saneamento (água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação adequada de lixo), e outras estruturas mínimas de dignidade humana.

Gestores do Brasil, de meu país amado, vejam se dessa vocês acordam.

Diferentemente de outros países, aos quais vocês se espelham pra combater esse mal, nós, brasileiros, cidadãos comuns estamos à deriva e em meio a um universo de declarações acompanhadas de parcas ações.

Por si só, o que nos resta, até que vocês se entendam e passem a agir, é tentarmos nos organizar e ter fé, esperando que um anjo desça e nos proteja.”