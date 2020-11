Escola debate importância do movimento negro

Acontece na tarde desta terça-feira, dia 1º de dezembro, a partir das 14 horas, uma transmissão ao vivo, ‘live’, de uma palestra com o tema: “A importância do movimento negro para agenda da história da África no Brasil”.

O evento é resultado de uma ação entre professores, equipe da Escola Estadual Cleophânia Galvão da Silva e o Instituto ‘Zimbauê’.”Estamos convidando o núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino de Assis e à sociedade a participarem do debate em nosso momento de formação continuada que contará com a participação da professora doutora Vanicléia Silva Santos”, explicam os organizadores, que complementam.

“Esse momento de formação é a oportunidade de ampliar nossa visão de mundo sobre a Africanidade representada no movimento negro no Brasil”, resumem.A transmissão ao vivo terá como público alvo os professores rede de ensino estadual.



Mônica da Silva do Instituto Zimbauê e a professora doutora Vanicléia