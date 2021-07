Equipe TOR apreende 275 mil maços de cigarros do Paraguai

Mais uma grande apreensão de maços de cigarros do Paraguai realizada pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- da Companhia da Polícia Rodoviária com sede em Assis.

No início da manhã desta segunda-feira, dia 19 de julho, os policiais que estavam atuando na rodovia João Batista Cabral Rennó, em Santa Cruz do Rio Pardo, abordaram um caminhão que estava estacionado no pátio de um posto de venda de combustíveis localizado no km 317.

O caminhão VW/modelo 15.180 tinha, em meio à carga, uma grande quantidade de cigarros do Paraguai sem documentação fiscal.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de descaminho e foi levado para a Delegacia de Polícia de Marília, antes de ser recolhido na Cadeia de São Pedro do Turvo.

A carga tinha um total de 275 mil maços de cigarro de diferentes marcas.

Cigarros estavam na carga de um caminhão