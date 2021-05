Entrada para vacinação contra COVID será pelos fundos da FICAR

Para orientar as pessoas com 60 anos de idade ou mais, que estarão se dirigindo ao Parque de Exposições Jorge Alves de oliveira para serem vacinadas contra a COVID-19 nesta quarta-feira, dia 5 de maio, a Secretaria Municipal da Saúde resolveu fazer uma mapa.

Os condutores deverão se dirigir até o fundo do recinto onde acontecia a Ficar, na avenida Chico Mendes, onde estão situados o Canil da Polícia Militar e a sede do CIVAP – Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema.

A fila é formada nas ruas internas do Parque de Exposições.

O diretor do Departamento de Trânsito, Alcides Martins, calcula que o espaço demarcado por cones nas ruas internas do Parque de Exposições seja capaz de receber pelo menos 200 veículos.

“Se for necessário, podemos alterar o trajeto para receber uma quantidade ainda maior de veículos na área interna”, explicou Martins.

Com isso, na manhã desta quarta-feira, a fila não chegou à avenida Chico Mendes, e à rua que dá acesso ao Centro Social Urbano.

O pátio da Farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, onde ocorria esse sistema de vacinação, está em reforma.

Além do posto de vacinação drive thru da ‘FICAR’, onde não é preciso descer do carro, haverá outras seis escolas municipais realizando a imunização em Assis.

São elas: ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro; ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, ‘Maria Adilecta’, no bairro Bonfim; ‘Maria Aparecida da Mota’, na vila Fiuza, ‘José Santilli Sobrinho’, na vila Marialves e ‘Maria Clélia de Oliveira Valim’, na vila Operária.

A secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, lembra que é necessário a pessoa comparecer ao posto de vacinação portando um documento com fotografia e o CPF.

QUASE 20 MIL – Segundo o vacinômetro, dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar o ritmo de imunização no Estado, até a tarde desta terça-feira, dia 4 de maio, Assis já havia aplicado a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em 19.951 pessoas.

Outras 11.720 pessoas já receberam a segunda dose, totalizando 31.675 doses aplicadas no município.

Como o vacinômetro leva em consideração apenas a dose inicial, Assis ocupava a 196ª posição no ranking estadual, com 19% da população parcialmente imunizada entre os 645 municípios paulistas.

