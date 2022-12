Engenheiro assisense recebe a ‘Medalha do Mérito Mauá’, em Brasília

Orgulho do pai, o jornalista Júlio Cezar Garcia, e da mãe, a assessora técnica em saúde pública Beatriz Souza Dias, o engenheiro assisense João Souza Dias Garcia, de 41 anos, Superintendente de Padrões Operacionais da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC-, foi condecorado pelo Governo Federal com a ‘Medalha do Mérito Mauá’.

João Souza Dias Garcia possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007) e mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (2011). Atualmente, ele é especialista em regulação de aviação civil da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

A importante condecoração nacional é conferida “a pessoas físicas ou jurídicas, civis ou militares, nacionais ou estrangeiras, que tenham trabalhado de modo superior à natural expectativa para a expansão e o aperfeiçoamento dos transportes no Brasil“, informa o decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União na edição desta segunda-feira, dia 12 de dezembro.

A entrega da ‘Medalha do Mérito Mauá’ foi entregue na noite de terça-feira, dia 13, em cerimônia presidida pelo Ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio Cunha Filho.

CRUZ DE MAUÁ – Medalha de alto mérito, conferida a pessoas físicas ou jurídicas, civis ou militares, nacionais ou estrangeiras, que hajam participado com valiosa cooperação para a concretização dos objetivos previstos nos planos e programas de trabalho do Setor Transporte e àqueles que, pelo profundo conhecimento de técnicas próprias de suas atividades, hajam apresentado contribuição efetiva à elevação do nível de eficiência do serviço.

João Souza Dias Garcia com a Medalha do Mérito Mauá