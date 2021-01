Em 2020, 97 assisenses foram premiados no Hiper Saúde Bauru

Milhares de reais em dinheiro e dezenas de veículos foram distribuídos em prêmios pelo Hiper Saúde Bauru a 97 assisenses no ano de 2020.

Comparativamente com outras cidades do oeste do Estado de São Paulo, Assis foi a que teve, proporcionalmente, o maior número de ganhadores por habitantes neste ano que terminou, apesar de Bauru aparecer na liderança do ranking, com 134 premiados, e Jaú, na vice-liderança, com 100 contemplados.

O município de Bauru, de acordo com o IBGE, em 2015 apresentava uma população de aproximadamente 367 mil habitantes, o que representa um ganhador a cada 2.738 moradores.

Jaú, segundo dados do IBGE em 2015, tinha cerca de 143 mil habitantes, o equivalente a um premiado do Hiper Saúde Bauru a cada 1.430 moradores.

Assis, com população de aproximadamente 105 mil habitantes em 2020, teve um ganhador do Hiper Saúde a cada 1.082 moradores.

Marília aparece na quarta posição do ranking de prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru, com 95 ganhadores em 2020. Com população de aproximadamente 232 mil habitantes, de acordo com o IBGE em 2015, Marília teve média de um premiado a cada 2.442 moradores.

Como sempre repete o representante do Hiper Saúde Bauru na região, Lauro Valim, “Assis é uma cidade abençoada e de muito sorte”.

O primeiro sorteio do Hiper Saúde Bauru de 2021 acontecerá neste domingo, dia 10 de janeiro, e terá como prêmio principal a importância de R$ 500 mil. Além de 30 ‘Giros da Sorte’, com R$ 3 mil por rodada, serão sorteados mais R$ 120 mil em prêmios.

No total, o sorteio do próximo domingo distribuirá R$ 710 mil.

Quem compra as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, ainda colabora com o Hospital Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer em Jaú.

